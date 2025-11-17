Ponte sullo Stretto nuovo stop della Corte dei Conti Salvini | era prevedibile siamo al lavoro per chiarire tutti i punti
Nuovo stop all’iter amministrativo per il Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti non ha infatti posto il visto sulla convenzione tra il Mimit e la Società Stretto di Messina. Un nuovo stop dopo il no dello stesso Tribunale alla delibera Cipess che ha approvato il progetto. Perché? Cosa succede ora? La Corte dei Conti e lo stop (previsto) al Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti ha respinto al mittente l’atto che avrebbe formalizzato la convenzione con l’ente concessionario per il Ponte sullo Stretto di Messina (decreto di Approvazione III Atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, numero 3077 fra il Ministero e la società Stretto di Messina S. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
