Ponte sullo Stretto nuovo stop da Corte dei Conti | no a visto legittimità a 3° atto aggiuntivo alla convenzione tra MIT e Stretto di Messina Spa

Il primo commento dall’esecutivo arriva dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, che difende la linea del governo e rassicura sul prosieguo dei lavori: "Nessuna sorpresa: è l'inevitabile conseguenza del primo stop della Corte dei Conti. I nostri esperti sono già al lavoro per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ponte sullo Stretto, nuovo stop da Corte dei Conti: no a visto legittimità a 3° atto aggiuntivo alla convenzione tra MIT e Stretto di Messina Spa

