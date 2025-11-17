Ponte sullo Stretto | nuovo no della Corte dei Conti Salvini Nessun problema andiamo avanti
Nuovo diniego della Corte dei Conti per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La magistratura contabile ha infatti oggi negato il visto di legittimita' al III atto aggiuntivo relativo alla convenzione tra il Mit e la societa' Stretto di Messina, relativa al Ponte sullo Stretto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Evacuati clienti e staff dal locale stellato a Dolegna del Collio. "Basta parlare di Ponte sullo Stretto, pensiamo alla sicurezza" - facebook.com Vai su Facebook
Ponte sullo Stretto, i conti in tasca: il piano di 20 anni fa, il costo delle opere e le stime (generose) dei ricavi | Corriere.it Vai su X
Nuovo stop al Ponte sullo Stretto. Salvini: 'Noi determinati' - Arriva un nuovo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto. Riporta ansa.it
Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei Conti: no al visto di legittimità - I giudici contabili si sono espressi contro la convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e la società concessionaria ... Secondo msn.com
Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei conti. Salvini “Resto fiducioso” - ROMA (ITALPRESS) – La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, non ha ammesso al visto e alla conseguente r ... msn.com scrive