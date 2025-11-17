Ponte sullo Stretto | nuovo no della Corte dei Conti Salvini Nessun problema andiamo avanti

Firenzepost.it | 17 nov 2025

Nuovo diniego della Corte dei Conti per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La magistratura contabile ha infatti oggi negato il visto di legittimita' al III atto aggiuntivo relativo alla convenzione tra il Mit e la societa' Stretto di Messina, relativa al Ponte sullo Stretto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

ponte sullo stretto nuovo no della corte dei conti salvini nessun problema andiamo avanti

© Firenzepost.it - Ponte sullo Stretto: nuovo “no” della Corte dei Conti. Salvini. “Nessun problema, andiamo avanti”

