Ponte sullo Stretto arriva un nuovo stop della Corte dei Conti | niente visto alla convenzione tra il ministero e la concessionaria

Arriva una nuova bocciatura al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei Conti «non ha ammesso al visto» il terzo atto aggiuntivo della convenzione tra il ministero dei Trasporti e la Società Stretto di Messina, che regola i rapporti tra la stessa società Stretto di Messina in quanto concessionaria delle opere per il Ponte e il Mit, come amministrazione concedente e vigilante. Lo annuncia la stessa magistratura contabile in una nota, precisando che «le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note entro trenta giorni». Lo stop alla delibera Cipess. L’atto aggiuntivo su cui è arrivato il nuovo stop della Corte dei Conti è collegato alla delibera di agosto del Cipess, che riguardava l’assegnazione delle risorse l’approvazione del progetto esecutivo e che è stata bocciata a fine ottobre. 🔗 Leggi su Open.online