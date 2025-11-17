Ponte sullo Stretto altro stop amministrativo Salvini | Conseguenza inevitabile
La Corte dei conti ha bloccato il “III Atto Aggiuntivo”, l’accordo tra Ministero delle Infrastrutture e Società Stretto di Messina S.p.A., negando il visto al decreto interministeriale. La decisione, presa oggi, è l’inevitabile conseguenza del precedente rifiuto della Corte del 29 ottobre di approvare la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) sul progetto definitivo. Senza il visto, l’accordo operativo per la concessione delle opere risulta inoperativo. Stop al decreto interministeriale: la Corte ricusa il visto. La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, al termine della Camera di consiglio odierna, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto del primo agosto 2025, n. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
