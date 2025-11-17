Ponte Mit e società Stretto | Stop prevedibile attendiamo le motivazioni della Corte
“Uno stop prevedibile, ora attendiamo le motivazioni”. Sono caute le dichiarazioni che arrivano dalla società Stretto di Messina dopo il nuovo stop della Corte dei conti al progetto del Ponte sullo Stretto, precisando che il passaggio odierno rientra nel “percorso ordinario di controllo di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
