17 nov 2025

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Dalla Corte dei Conti è arrivato un nuovo stop" sul Ponte dello Stretto, "un progetto dannoso, sbagliato e vecchio". Lo dice Elly Schlein intervenendo in collegamento all'iniziativa 'Liberiamo la Sicilia! da malaffare, corruzione e clientele' a Siracusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ponte Messina: Schlein, 'altro stop a progetto dannoso e vecchio'

