Ponte Messina | Schlein ' altro stop a progetto dannoso e vecchio'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Dalla Corte dei Conti è arrivato un nuovo stop" sul Ponte dello Stretto, "un progetto dannoso, sbagliato e vecchio". Lo dice Elly Schlein intervenendo in collegamento all'iniziativa 'Liberiamo la Sicilia! da malaffare, corruzione e clientele' a Siracusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ponte Messina: Schlein, 'altro stop a progetto dannoso e vecchio'

Altre letture consigliate

Un nuovo stop dalla Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto di Messina. Dopo il primo, che ha negato il visto di legittimità sulla delibera Cipess a fine ottobre, è arrivato un altro blocco dalla magistratura contabile, che non ha concesso il visto di legittimità al terzo - facebook.com Vai su Facebook

Ponte #Stretto di Messina, tutti i numeri: dalla struttura ai costi Vai su X

Ponte Messina: Schlein, 'altro stop a progetto dannoso e vecchio' - "Dalla Corte dei Conti è arrivato un nuovo stop" sul Ponte dello Stretto, "un progetto dannoso, sbagliato e vecchio". Scrive iltempo.it

Un altro stop al Ponte sullo Stretto di Messina dalla Corte dei Conti, Salvini: “Nessuna sorpresa” - È arrivato un altro diniego della Corte dei conti sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ... Come scrive fanpage.it

Dalla Corte dei Conti un altro stop al Ponte sullo Stretto - Il diniego è legato al visto di legittimità per il terzo atto della Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Stretto di Messina Spa ... Lo riporta rainews.it