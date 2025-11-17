ponte di messina una storia senza fine

di Giovanni Firera Per i siciliani il Ponte sullo Stretto non è soltanto un’opera pubblica, ma un’immagine simbolica e quasi psicologica. Da un lato rappresenta il possibile punto di contatto con l’Europa: una linea che unisce, un corridoio che avvicina l’isola al continente. Dall’altro lato, però, la sua assenza ribadisce una verità più profonda: la Sicilia non è periferia, ma crocevia. Non avere il ponte significa ricordare al mondo — e a sé stessa — la propria natura distinta, quella di un popolo che storicamente vive “al centro” e non “ai margini”. La Sicilia è da sempre trait d’union tra Europa, Medio Oriente e Africa, erede dell’antica Grecia e dell’Impero romano, con stratificazioni culturali che raramente si ritrovano altrove nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

