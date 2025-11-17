Ponte di Messina una storia senza fine
di Giovanni Firera Per i siciliani il Ponte sullo Stretto non è soltanto un’opera pubblica, ma un’immagine simbolica e quasi psicologica. Da un lato rappresenta il possibile punto di contatto con l’Europa: una linea che unisce, un corridoio che avvicina l’isola al continente. Dall’altro lato, però, la sua assenza ribadisce una verità più profonda: la Sicilia non è periferia, ma crocevia. Non avere il ponte significa ricordare al mondo — e a sé stessa — la propria natura distinta, quella di un popolo che storicamente vive “al centro” e non “ai margini”. La Sicilia è da sempre trait d’union tra Europa, Medio Oriente e Africa, erede dell’antica Grecia e dell’Impero romano, con stratificazioni culturali che raramente si ritrovano altrove nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Basile: "Il ponte sullo Stretto mette in bilico la Messina che stiamo costruendo. Serve confronto col territorio" https://gazzettadelsud.it/?p=2128720 - facebook.com Vai su Facebook
Ponte #Stretto di Messina, tutti i numeri: dalla struttura ai costi Vai su X
Ponte sullo Stretto di Messina: lunghezza, altezza, capacità, i costi - Quanto misura il Ponte sullo Stretto, quanto si spende per realizzarlo, quante auto ci possono passare, come resiste a terremoti e venti ... Da virgilio.it
Sindaco di Messina: “Il Ponte sullo Stretto è una priorità, ma serve confronto con il territorio” - "Il ponte sullo Stretto è una priorità per il Governo, un’infrastruttura importante, ma deve confrontarsi con il territorio. Riporta altarimini.it
Ponte Messina: Conte, 'progetto vecchio e non sta in piedi da punto di vista finanziario' - "Questa è la quarta legge di bilancio" del governo Meloni ma "ogni progetto fallimentare è sempre colpa di Conte. Segnala lanuovasardegna.it