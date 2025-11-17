Pompei 100 scienziati della fisica quantistica | al centro dei lavori il monitoraggio vulcanologico
Pompei, la seconda rivoluzione quantistica illustra le applicazioni per il monitoraggio vulcanologico e la chiave crittografica quantistica . Pompei – Nell’antico cuore del passato, Pompei, si progetta il futuro. I nuovi scenari scientifici per la vulcanologia, la finanza e le comunicazioni, prefigurati dalla Seconda rivoluzione della fisica quantistica, sono stati tra i temi principali del convegno Quantum Nexus – Timeless Entanglement, che si è svolto all’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, organizzato dall’Associazione Eudora presieduta dai fisici Berardo Ruggiero (Cnr-Isasi) e Paolo Silvestrini (Università della Campania Luigi Vanvitelli) e da Francesco Sangiovanni? in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
#Pompei, 100 scienziati della fisica quantistica: al centro dei lavori il monitoraggio vulcanologico: #Pompei, la seconda rivoluzione quantistica illustra le applicazioni per il monitoraggio vulcanologico e la chiave crittografica quantistica Pompei, 14 Novembre – - facebook.com Vai su Facebook
A Pompei si parla di futuro: la fisica quantistica protagonista del convegno “Quantum Nexus – Timeless Entanglement” - All’incontro hanno partecipato oltre 100 scienziati e ricercatori, aprendo un confronto sulle nuove frontiere della fisica quantistica e sulle sue applicazioni in vulcanologia, finanza, sicurezza info ... ilgazzettinovesuviano.com scrive
Pompei, 100 scienziati della fisica quantistica: al centro dei lavori il monitoraggio vulcanologico - I nuovi scenari scientifici per la vulcanologia, la finanza e le comunicazioni, prefigurati dalla Seconda rivoluzion ... Scrive sciscianonotizie.it
A Pompei si discute dei nuovi scenari della fisica quantistica - E' uno degli appuntamenti dedicati da scienziati internazionali alle performance dei computer quantistici al servizio del territorio ... Da rainews.it