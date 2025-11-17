Pompei 100 scienziati della fisica quantistica | al centro dei lavori il monitoraggio vulcanologico 

Pompei, la seconda rivoluzione quantistica illustra le applicazioni per il monitoraggio vulcanologico e la chiave crittografica quantistica . Pompei – Nell’antico cuore del passato, Pompei, si progetta il futuro. I nuovi scenari scientifici per la vulcanologia, la finanza e le comunicazioni, prefigurati dalla Seconda rivoluzione della fisica quantistica, sono stati tra i temi principali del convegno Quantum Nexus – Timeless Entanglement, che si è svolto all’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, organizzato dall’Associazione Eudora presieduta dai fisici Berardo Ruggiero (Cnr-Isasi) e Paolo Silvestrini (Università della Campania Luigi Vanvitelli) e da Francesco Sangiovanni? in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it