Ieri mattina il Sulpl ha organizzato un partecipato sit-in davanti alle Fiere di Bologna, dove era in corso la tre giorni di Anci “Energie per il bene comune”. L’iniziativa del Sulpl ha raccolto grande attenzione da parte delle istituzioni e del mondo politico.Durante il presidio si è fermato il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Polizia locale, presidio del Sulpl davanti alle Fiere di Bologna: presente il sindaco di Noceto Fabio Fecci