Playoff Mondiali la curiosità | precedenti da brividi con Svezia Macedonia e Nord Irlanda

Inter News 24 Playoff Mondiali, la curiosità sui precedenti negativi: tre possibili avversarie hanno già eliminato l’Italia. È il momento della rivincita?. La Gazzetta dello Sport evidenzia una nota storica che aggiunge ulteriore tensione al cammino dell’Italia verso i playoff Mondiali. Tra le possibili avversarie nella semifinale — Svezia, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord — tre evocano ricordi amari e legati proprio alle qualificazioni ai Mondiali. Il precedente più lontano risale al 1958, quando l’Italia fu clamorosamente eliminata dall’ Irlanda del Nord, mancando per la prima volta l’accesso alla fase finale della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Playoff Mondiali, la curiosità: precedenti da brividi con Svezia, Macedonia e Nord Irlanda

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sorteggi playoff Mondiali: orario e come vederli in tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook

Sorteggi playoff Mondiali: orario e come vederli in tv e streaming Vai su X

Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi ai Mondiali. Date playoff, sorteggio, possibili avversarie e regolamento - Dopo la sconfitta con la Norvegia, gli Azzurri dovranno conquistare la qualificazione attraverso il percorso degli spareggi ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Qualificazioni Mondiali 2026, l’Italia ai playoff: come funzionano e quando si giocano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Qualificazioni Mondiali 2026, l’Italia ai playoff: come funzionano e quando si giocano ... Da tg24.sky.it

Quando si giocano i playoff dei Mondiali 2026 con l’Italia: date e calendario - La Fifa ha fissato il calendario dei playoff con date e orari delle partite: l'Italia giocherà la semifinale il 26 marzo 2026 e l'eventuale finale il ... Secondo fanpage.it