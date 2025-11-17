Playoff Mondiali il primo passo dell’Italia verso Zurigo! Le ultime sulla squadra di Gattuso

Inter News 24 Playoff Mondiali, il primo passo: giovedì il sorteggio di Zurigo dirà tutto sul percorso degli Azzurri. La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio il primo snodo del cammino azzurro verso il Mondiale 2026: giovedì, a Zurigo, l’Italia scoprirà il proprio percorso nei playoff. La certezza è una: la semifinale verrà giocata in casa, mentre l’eventuale finale sarà anch’essa in gara secca, ma con il fattore campo deciso dall’urna. Tre anni fa, ricorda il quotidiano, il sorteggio mise sul cammino dell’Italia la Macedonia del Nord, poi fatale per la squadra di Roberto Mancini prima ancora di poter pensare all’atto decisivo contro il Portogallo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Playoff Mondiali, il primo passo dell’Italia verso Zurigo! Le ultime sulla squadra di Gattuso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sorteggi playoff Mondiali: orario e come vederli in tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook

Sorteggi playoff Mondiali: orario e come vederli in tv e streaming Vai su X

Italia ai playoff, chi in semifinale? Rischio Svezia, meglio Romania, Galles, Macedonia e Irlanda del Nord - Essendo testa di serie da ranking, l’Italia affronterà nella semifinale una delle squadre di quarta fascia. Come scrive msn.com

Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi ai Mondiali. Date playoff, sorteggio, possibili avversarie e regolamento - Dopo la sconfitta con la Norvegia, gli Azzurri dovranno conquistare la qualificazione attraverso il percorso degli spareggi ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie, come funzionano e quando ci saranno i sorteggi - Gli Azzurri perdono contro la Norvegia nell'ultima sfida del girone e ora c'è solo da capire chi affronteranno per centrare la qualificazione ... Scrive tuttosport.com