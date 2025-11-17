Playoff Mondiali il percorso dell’Italia tra spauracchi e insidie | tutti i dettagli sugli Azzurri

Inter News 24 Playoff Mondiali, l’analisi: semifinale in casa ma le avversarie fanno paura. Ecco chi potrebbero affrontare gli Azzurri di Gattuso. Dal resoconto della Gazzetta dello Sport emerge con chiarezza la complessità del cammino che attende l’Italia verso il Mondiale 2026. I playoff, descritti come un «urto anelastico» nel quale le squadre cambiano forma dopo l’impatto, evocano antichi fantasmi: le eliminazioni del 2017 e del 2022, ferite ancora aperte nel calcio italiano. Ma ora non serve guardarsi indietro: tutto si deciderà nelle due gare del 26 e, si spera, del 31 marzo. Giovedì a Zurigo conosceremo il percorso completo: l’Italia disputerà la semifinale in casa, mentre la sede della eventuale finale sarà determinata dal sorteggio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Playoff Mondiali, il percorso dell’Italia tra spauracchi e insidie: tutti i dettagli sugli Azzurri

