Pizza vino e orchestre | ecco le mancette della manovra

Today.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal museo della pizza a Napoli a quello del vino a Verona. Dai fondi per le orchestre al finanziamento di un "programma nazionale sonno e respiro", passando per le detrazioni per chi decide di restaurare tombe e sepolcri. Sono alcune delle richieste avanzate dai senatori e finite nel fascicolo da. 🔗 Leggi su Today.it

pizza vino e orchestre ecco le mancette della manovra

© Today.it - Pizza, vino e orchestre: ecco le "mancette" della manovra

Contenuti che potrebbero interessarti

Pizza e vino: l’abbinamento (tutto italiano) che non ti aspetti - birra come indissolubile, dall’altro sempre più appassionati e gourmet ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pizza Vino Orchestre Mancette