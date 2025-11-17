Più Vela per Tutti a San Foca seconda regata nel segno di Robin Hood

Lecceprima.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MELENDUGNO - È tornata in acqua, a San Foca, la flotta di ‘Più Vela Per Tutti’ per la diciassettesima edizione dell’omonimo campionato invernale. Con un leggero vento di Scirocco, si è svolta ieri la seconda delle dieci regate previste dal lungo calendario che terminerà a marzo dell’anno prossimo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

pi249 vela per tutti a san foca seconda regata nel segno di robin hood

© Lecceprima.it - Più Vela per Tutti a San Foca, seconda regata nel segno di Robin Hood

Altre letture consigliate

Disabilità, bandiera 'Vela per tutti' a Porto San Giorgio - A consegnare il prestigioso vessillo alla città è stato direttamente il presidente della federazione italiana vela, ... Da ansa.it

La bandiera 'Vela per tutti' sventola a Porto San Giorgio - A consegnare il prestigioso vessillo alla città è stato direttamente il presidente della federazione ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Vela Tutti San