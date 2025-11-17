Più libri più liberi edizione 2025 nel segno di Ragioni e Sentimenti

Roma, 17 nov. (askanews) – Torna a Roma Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, in programma, come di consueto, alla Nuvola, nel cuore dell’Eur. Da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre, cinque giorni dedicati ai libri e alla lettura per un evento che coinvolgerà 569 editori da tutta Italia, con 700 appuntamenti e scrittori e scrittrici da tutto il mondo. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione – presieduta da Annamaria Malato, diretta da Fabio Del Giudice e il cui programma è curato da Chiara Valerio – si terrà il 4 dicembre alle 10.30 alla Nuvola. Il tema del 2025 è Ragioni e sentimenti, un modo per celebrare il 250esimo anniversario della nascita di Jane Austen con un riferimento esplicito al romanzo che ha aperto la strada alla narrativa moderna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it