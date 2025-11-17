Pioggia di milioni per Sinner | non solo le Atp Finals Jannik può gongolare

Jannik Sinner ha terminato la stagione al numero due al mondo ma comunque ottenendo una serie incredibile di risultati. Il numero due al mondo Jannik Sinner ha concluso la stagione nel migliore dei modi. Il fenomeno azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz a Torino ed ha confermato cosi il titolo vinto lo scorso anno. Due set arrivati in maniera netta, un match vinto dopo oltre due ore di battaglia con il risultato di 7-6;7-5 ed una gara che lo ha visto lottare sempre e fino alla fine. Un gran bel match e la ‘Finale’ tra i due dopo due Slam a testa in questa stagione con l’azzurro che ha vinto il quinto titolo messo in palio nello scontro tra titani. 🔗 Leggi su Sportface.it