Pioggia di milioni per Sinner | non solo le Atp Finals Jannik può gongolare
Jannik Sinner ha terminato la stagione al numero due al mondo ma comunque ottenendo una serie incredibile di risultati. Il numero due al mondo Jannik Sinner ha concluso la stagione nel migliore dei modi. Il fenomeno azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz a Torino ed ha confermato cosi il titolo vinto lo scorso anno. Due set arrivati in maniera netta, un match vinto dopo oltre due ore di battaglia con il risultato di 7-6;7-5 ed una gara che lo ha visto lottare sempre e fino alla fine. Un gran bel match e la ‘Finale’ tra i due dopo due Slam a testa in questa stagione con l’azzurro che ha vinto il quinto titolo messo in palio nello scontro tra titani. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
164 milioni di prebende a pioggia ai Comuni. Abbiamo anche la "legge mancia". Vai su X
Pioggia di fondi pubblici in tre regioni: 200 milioni dal ministero di Tajani tra sport, turismo e politica Due delle regioni beneficiarie al voto nelle prossime settimane. Le risorse concentrate in territori dove Forza Italia ha forte presenza politica. Una pioggia di sol - facebook.com Vai su Facebook
Pioggia di milioni per Sinner: non solo le Atp Finals, Jannik può gongolare - Jannik Sinner ha terminato la stagione al numero due al mondo ma comunque ottenendo una serie incredibile di risultati. Lo riporta sportface.it
Sinner fa bis! Alcaraz steso in due set, è lui il maestro dei maestri Atp - Il numero 2 e il numero 1 del mondo hanno dominato il torneo dei Maestri, entrambi ... Come scrive iltempo.it
Sinner si porta a casa un montepremi da urlo: la cifra delle Atp Finals è da capogiro! - Il numero due del mondo per il secondo anno consecutivo ha conquistato il torneo dei Maestri senza perdere nemmeno un match ... msn.com scrive