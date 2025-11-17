Piogge e vento in Emilia-Romagna | allerta gialla anche a Parma

La Protezione Civile ha diramato un allerta gialla valida dalla mezzanotte del 18 novembre per diverse province dell’Emilia-Romagna, tra cui Parma, a causa di possibili piene dei fiumi, vento forte, stato del mare e mareggiate.Sul territorio parmigiano, i pluviometri hanno registrato nelle ultime. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Piogge e vento in Emilia-Romagna: allerta gialla anche a Parma

Leggi anche questi approfondimenti

Allerta arancione in Fvg per criticità idrogeologica e idraulica: piogge, neve, vento e preallarme regionale. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca #Inevidenza Vai su X

Gialla per piogge, mareggiate e vento su gran parte della regione: ecco cosa succederà lunedì 17 novembre #MaremmaOggi #notizie #meteo - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, attese piogge e venti in intensificazione: allerta gialla per la crescita dei fiumi - La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato per martedì un'allerta meteo gialla per piene dei fiumi Dopo le piogge cadute al mattino, è previsto nelle prossime ore un nuovo peggioramento acco ... riminitoday.it scrive

Meteo Romagna, pioggia e vento: allerta gialla fino a mezzanotte di martedì 18 novembre - Romagna dalle 12 di oggi, lunedì 17 novembre, e per tutta la giornata di martedì 18. Lo riporta corriereromagna.it

Maltempo in Emilia Romagna: allerta meteo per piene dei fiumi, vento e mareggiate. Neve in arrivo - Il freddo si farà sentire soprattutto all'alba di mercoledì con temperature fino a 0/- Secondo msn.com