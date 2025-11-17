Pio Esposito | il talento che ha sorpreso tutti Barzaghi | Sembra un giocatore del passato

Inter News 24 Pio Esposito l’attenzione cresce dopo le sue prime reti con l’Italia. Matteo Barzaghi esprime il suo pensiero sul giovane attaccante nerazzurro. Il giovane Pio Esposito continua a stupire per il suo talento e la sua rapidità nel lasciare il segno, come dimostrato dai due gol messi a segno nella recente finestra di qualificazioni Mondiali con la maglia dell’Italia. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha voluto commentare l’esplosione del talentuoso attaccante dell’ Inter. «Si parla troppo di Pio Esposito?», si chiede Barzaghi durante la diretta. «Ha talento innegabile e qualità indiscutibili, dopo tanti anni senza talento là davanti con l’Italia è arrivato un bagliore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito: il talento che ha sorpreso tutti. Barzaghi: «Sembra un giocatore del passato»

