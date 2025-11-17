Pio Esposito | il talento che ha sorpreso tutti Barzaghi | Sembra un giocatore del passato

Inter News 24 Pio Esposito l’attenzione cresce dopo le sue prime reti con l’Italia. Matteo Barzaghi esprime il suo pensiero sul giovane attaccante nerazzurro. Il giovane Pio Esposito continua a stupire per il suo talento e la sua rapidità nel lasciare il segno, come dimostrato dai due gol messi a segno nella recente finestra di qualificazioni Mondiali con la maglia dell’Italia. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha voluto commentare l’esplosione del talentuoso attaccante dell’ Inter. «Si parla troppo di Pio Esposito?», si chiede Barzaghi durante la diretta. «Ha talento innegabile e qualità indiscutibili, dopo tanti anni senza talento là davanti con l’Italia è arrivato un bagliore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito: il talento che ha sorpreso tutti. Barzaghi: «Sembra un giocatore del passato»

Scopri altri approfondimenti

Erling Haaland risponde a una domanda su Pio Esposito durante la conferenza stampa prima della sfida contro l'Italia Cos'ha detto l'attaccante del City sul giovane talento dell'Inter e della Nazionale: https://fanpa.ge/CWPrZ - facebook.com Vai su Facebook

La Ballerina per una notte di stasera è Maria Esposito! Talento, grinta e cuore napoletano sul palco di #BallandoConLeStelle @milly_carlucci Vai su X

Si parla troppo di Pio Esposito? Barzaghi: “Sembra un giocatore che…” - Il pensiero dell'inviato di Sky Sport a proposito del giovane attaccante nerazzurro Pio Esposito in gol anche con l'Italia ... Lo riporta msn.com

Clamoroso Pio Esposito: avete visto? È successo tutto in Nazionale - Pio Esposito ha segnato in Nazionale, purtroppo in una serata amara per l'Italia, ma non è finita qui: le ultime sul nerazzurro. Da spaziointer.it

L'uomo che portò gli Esposito all'Inter: "Pio sarà un top player, all'epoca mi chiamavano tutti" - Parola di Roberto La Florio, agente che mastica calcio praticamente da tutta la. Segnala tuttomercatoweb.com