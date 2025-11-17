Pieve di Santa Maria di Castello visita con i restauratori nella chiesa più antica di Udine

Martedì 18 novembre alle ore 15, appuntamento speciale con la visita guidata alle opere lignee in restauro nella chiesa più antica di Udine. In occasione dell’ intervento di restauro attualmente  in corso nella  Pieve di Santa Maria di Castello,  martedì 18 novembre, alle ore 15.00, sarà  eccezionalmente possibile ammirare da vicino le opere lignee  conservate nella prima e più antica chiesa di Udine, che sorge sulla salita del colle del Castello. Sarà  un’opportunità unica per osservare il lavoro di restauro  e conoscere da prospettive inedite alcune preziose sculture lignee policrome, tra cui una  Dormitio Virginis  (XV sec. 🔗 Leggi su Udine20.it

