Pietro Silva Orrego chi era il ragazzo morto sotto gli occhi del papà medico L' amico alla guida del suv si è finto un soccorritore tradito dalla scarpa

Tra meno di un mese avrebbe compiuto 20 anni Pietro Silva Orrego, il ragazzo rimasto coinvolto nella terribile carambola del Suv Mercedes Classe G che si è capottato in viale Fulvio Testi a. 🔗 Leggi su Leggo.it

