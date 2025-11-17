«Norma di buon senso» contro «distributore d’impunità». Si gioca sul condono l’ultimo miglio della campagna elettorale per le regionali in Campania e lo scontro politico si è riacceso ieri sulle parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il quale, a margine di una conferenza stampa sul tema sicurezza a Napoli, con accanto il candidato governatore del centrodestra Edmondo Cirielli, ha respinto «la visione così negativa» che la sinistra sta dando della sanatoria facendo leva sull’ipocrisia della minoranza pronta a dire sì al provvedimento se serve per motivi ideologici, vedi in materia di migranti, e a criticarlo se la proposta arriva dal centrodestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Piantedosi smaschera il Pd: "Per i migranti vi va bene"