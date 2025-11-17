Pianeta Baleari uno spettacolo di teatro canzone a Viterbo

Viterbotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 novembre al Teatro San Leonardo di Viterbo debutta “Pianeta Baleari”, un progetto di teatro canzone che intreccia parola scenica, musica e scrittura. Sul palcoscenico, alle ore 19,30, l'attrice Valentina Martino Ghiglia dà corpo a un universo poetico e surreale, accompagnata dal duo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

pianeta baleari uno spettacolo di teatro canzone a viterbo

© Viterbotoday.it - "Pianeta Baleari", uno spettacolo di teatro canzone a Viterbo

Altre letture consigliate

PIANETA BALEARI.Un bestiario sentimentale in forma di teatro canzone - NewTuscia – VITERBO – Il 19 novembre debutterà, al Teatro San Leonardo, “Pianeta Baleari”, un progetto di teatro canzone che intreccia parola scenica, musica originale e scrittura contemporanea per ra ... Lo riporta newtuscia.it

Abracadacqua - Il Pianeta che fa acqua da tutte le parti - Il Pianeta che fa acqua da tu», in scena uno spettacolo che racconta l’equilibrio degli elementi sul Pianeta. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pianeta Baleari Spettacolo Teatro