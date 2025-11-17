Pianeta Baleari uno spettacolo di teatro canzone a Viterbo
Il 19 novembre al Teatro San Leonardo di Viterbo debutta “Pianeta Baleari”, un progetto di teatro canzone che intreccia parola scenica, musica e scrittura. Sul palcoscenico, alle ore 19,30, l'attrice Valentina Martino Ghiglia dà corpo a un universo poetico e surreale, accompagnata dal duo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
