Petrucciani CISL FP | Violato il principio di priorità Subito lo scorrimento della graduatoria ASL Benevento 

Anteprima24.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Sonia Petrucciani, Segretario Generale della CISL FP Irpinia – Sannio, aveva già lo scorso luglio espresso le proprie perplessità e contrarietà rispetto alle richieste di convenzione per l’utilizzo di graduatorie concorsuali da parte di altre aziende sanitarie campane che “tentavano di ignorare analoga e precedente procedura conclusasi presso la ASL di Benevento con la definitiva affissione della graduatoria dei vincitori e degli idonei per collaboratori amministrativi di categoria D”. Una graduatoria che cronologicamente aveva ed ha tuttora una priorità di utilizzo, essendo la prima cui attingere “prioritariamente e obbligatoriamente in ottemperanza a quanto disposto dalle linee guida regionali” si legge in una nota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

