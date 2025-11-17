Petrucciani CISL FP | Violato il principio di priorità Subito lo scorrimento della graduatoria ASL Benevento
Tempo di lettura: 3 minuti Sonia Petrucciani, Segretario Generale della CISL FP Irpinia – Sannio, aveva già lo scorso luglio espresso le proprie perplessità e contrarietà rispetto alle richieste di convenzione per l’utilizzo di graduatorie concorsuali da parte di altre aziende sanitarie campane che “tentavano di ignorare analoga e precedente procedura conclusasi presso la ASL di Benevento con la definitiva affissione della graduatoria dei vincitori e degli idonei per collaboratori amministrativi di categoria D”. Una graduatoria che cronologicamente aveva ed ha tuttora una priorità di utilizzo, essendo la prima cui attingere “prioritariamente e obbligatoriamente in ottemperanza a quanto disposto dalle linee guida regionali” si legge in una nota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
