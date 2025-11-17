Peter Jackson firma l’ultimo docufilm sui Beatles
I Beatles si sono separati 55 anni fa ma la loro storia e l’epopea musicale tramandata di generazione in generazione è sempre di moda e attinge nuova linfa, senza diventare materiale trito e ritrito o solo commercialmente utile. Merito dell’attenzione che Paul McCartney e Ringo Starr, i due Beatle rimasti in vita, dedicano con affetto alla storia della band. Anthology 2025 è il nuovo progetto che, da mercoledì 26 novembre(visibile su Disney+ e poi in vd), completerà in modo totale la storia del gruppo giudicato da Rolling Stone il più influente di sempre. Oltre agli otto episodi originali usciti nel 1995, ma ora rimasterizzati e aggiornati e che ripercorrono il leggendario viaggio iniziato a Liverpool e Amburgo, nel sontuoso progetto in uscita la grande novità è il nono episodio inedito che include filmati mai visti prima con Paul, George e Ringo protagonisti quando si riunirono, tra il 1994 e il 1995, appunto, per lavorare alle prime otto puntate di The Anthology. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
