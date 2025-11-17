Perugia accolte tutte le domande per l' agevolazione Tari | 2.000 famiglie beneficiano dello sconto

Perugiatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono circa 2.000 le domande di agevolazione sulla Tari, la tassa sui rifiuti, che il Comune di Perugia ha accolto per l'anno 2025. Un risultato che l'amministrazione comunale definisce "importante", frutto di una scelta politica precisa che ha garantito una copertura finanziaria di 569.199 euro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

