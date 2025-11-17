Perturbazioni in arrivo sull’Italia | previsti pioggia e freddo
Sulle Alpi si prevedono nevicate copiose L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In arrivo forti perturbazioni. Le previsioni meteo, si apre la porta atlantica con piogge diffuse. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo forti perturbazioni. Le previsioni meteo, si apre la porta atlantica con piogge diffuse #ANSA Vai su X
Meteo, in arrivo forti perturbazioni - it, conferma il peggioramento delle condizioni del tempo, preludio ad una fase burrascosa. Lo riporta ansa.it
Meteo Avviso: in arrivo forti Temporali, picchi fino a 150-200 mm, le regioni a rischio - Non c'è troppo da stupirsi: dopo le temperature fin troppo alte delle ultime settimane il bacino del Mediterraneo, ed in particolare il mar Ligure, presentano valori troppo elevati per il periodo. Riporta ilmeteo.it
Che tempo farà nei prossimi giorni? Perturbazione in arrivo, forti piogge al Sud - Una perturbazione partita dalla Spagna e alimentata nelle ultime ore da correnti più fredde in arrivo dalla Russia, provoca maltempo nel Sud Italia. Riporta blitzquotidiano.it