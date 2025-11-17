Perde il controllo del furgone e va a sbattere contro un' auto parcheggiata in via del Circuito FOTO

Un incidente stradale è avvenuto in via del Circuito a Pescara nella mattinata di lunedì 17 novembre.Intorno alle ore 10:30, un uomo alla guida di un furgone cabinato, forse a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un'automobile che era in sosta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Perde il controllo del furgone e va a sbattere contro un'auto parcheggiata in via del Circuito [FOTO]

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perde il controllo della propria macchina e si ribalta Vai su X

Perde il controllo della sua auto e finisce contro un albero: muore 22enne - facebook.com Vai su Facebook

Paura sulla strada, perde il controllo del furgone e finisce in una scarpata (FOTO): in azione i soccorsi, un uomo in ospedale - Perde il controllo del furgone e finisce fuori strada, precipitando in una scarpata: momenti di paura all'alba di lunedì 17 novembre a Fraina, frazione di Laion in Alto Adige: un uomo ferito ... Da ildolomiti.it

Perde il controllo del furgone e si ribalta: estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanza - Il sinistro si è verificato nella serata di oggi, venerdì 31 luglio, nel territorio della provincia di ... Scrive fanpage.it

Spinazzola, 69enne perde il controllo del furgone e finisce sui binari: morto sul colpo - Un uomo di 69 anni è morto questa mattina in un incidente sulla strada provinciale Spinazzola- Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it