Perché l'Alzheimer cancella il ricordo dei cari | studio fa luce sulla perdita di memoria speranze da farmaci

Un team di ricerca americano ha scoperto il meccanismo patologico che determina la perdita di memoria sociale - quella dei propri cari - nell'Alzheimer, ovvero il deterioramento delle reti perineuronali che proteggono determinati neuroni. Proteggerle con farmaci già usati contro i tumori ha dimostrato che è possibile preservare la memoria in modelli murini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

