Perché Italia-Austria di Coppa Davis non si vedrà sulla RAI? L’accordo sui diritti e su che canale vederla in tv

A Bologna è tutto pronte per la Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis, in programma da domani, martedì 18, a domenica 23 novembre: il calendario della manifestazione prevede che i quarti di finale vadano in scena da martedì 18 a giovedì 20 (con due tie nell'ultima giornata), mentre le semifinali si disputino venerdì 21 e sabato 22, ed infine che la finale sia in programma domenica 23. L' Italia inizierà il proprio cammino nei quarti di finale contro l'Austria mercoledì 19 novembre alle ore 16.00, poi giocherà l' eventuale semifinale venerdì 21 alle ore 16.00 contro la vincente di Francia-Belgio, infine l' eventuale finale sarà in programma domenica 23 alle ore 15.

