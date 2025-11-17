Non c’è Natale senza albero. Lo pensano quattro italiani su cinque, per i quali l’abete addobbato è il simbolo per eccellenza delle feste. Secondo un’indagine di AstraRicerche per il Magico Paese di Natale – la manifestazione che ogni anno anima Langhe, Roero e Monferrato – il 92% degli italiani allestisce un albero in casa, nella maggior parte dei casi in salotto, scegliendolo artificiale e di colore verde. Fare l’albero è la tradizione più amata, più del pranzo di Natale o della cena della Vigilia. Un rito che unisce le generazioni e che per l’85% delle famiglie si tramanda dai genitori, mentre per oltre un quarto arriva dai nonni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Per quattro italiani su cinque è simbolo immancabile