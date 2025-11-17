Per le feste natalizie il Castello Orsini di Soriano si trasforma in un mondo incantato

Soriano nel Cimino vive la magia delle feste natalizie con “Il Natale al castello”, un evento che anima tutti i weekend dal 7 dicembre al 6 gennaio. La manifestazione, a ingresso gratuito, è organizzata dalla Pro loco all'interno del castello Orsini, trasformato per l'occasione in un percorso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

