Pazzesco Jannik Sinner | chiude il 2025 primo in tutte le statistiche Miglior servizio e risposta del circuito!

Oasport.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si era mai vista una cosa del genere. Jannik Sinner, ieri, ha potuto festeggiare il titolo di “Maestro” per la seconda volta consecutiva in carriera, sconfiggendo nell’atto conclusivo delle ATP Finals a Torino lo spagnolo Carlos Alcaraz col punteggio di 7-6 (4) 7-5. Un torneo che ha confermato quanto Jannik, specialmente in condizioni indoor, sia il migliore di tutti senza se e senza ma. Una chiusura di stagione incredibile, in cui l’azzurro ha messo insieme un filotto di vittorie incredibile, conquistando i titoli in serie a Vienna, Parigi e all’Inalpi Arena. Una reazione da campione dopo quanto era accaduto a Shanghai (Cina), dove i crampi lo avevano costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

pazzesco jannik sinner chiude il 2025 primo in tutte le statistiche miglior servizio e risposta del circuito

© Oasport.it - Pazzesco Jannik Sinner: chiude il 2025 primo in tutte le statistiche. Miglior servizio e risposta del circuito!

Leggi anche questi approfondimenti

pazzesco jannik sinner chiudePazzesco Jannik Sinner: chiude il 2025 primo in tutte le statistiche. Miglior servizio e risposta del circuito! - Jannik Sinner, ieri, ha potuto festeggiare il titolo di "Maestro" per la seconda volta consecutiva in carriera, ... Si legge su oasport.it

pazzesco jannik sinner chiudeSinner si conferma Re a Torino - Atp Finals 2025, la finale di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: segui la cronaca live del match a Torino, con risultato e commento in diretta ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

pazzesco jannik sinner chiudeSinner vince le ATP Finals, battuto Alcaraz 7-6 7-5: Jannik fa il bis a Torino - 15 m un doppio fallo rimette avanti lo spagnolo, 15- Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pazzesco Jannik Sinner Chiude