Non si era mai vista una cosa del genere. Jannik Sinner, ieri, ha potuto festeggiare il titolo di “Maestro” per la seconda volta consecutiva in carriera, sconfiggendo nell’atto conclusivo delle ATP Finals a Torino lo spagnolo Carlos Alcaraz col punteggio di 7-6 (4) 7-5. Un torneo che ha confermato quanto Jannik, specialmente in condizioni indoor, sia il migliore di tutti senza se e senza ma. Una chiusura di stagione incredibile, in cui l’azzurro ha messo insieme un filotto di vittorie incredibile, conquistando i titoli in serie a Vienna, Parigi e all’Inalpi Arena. Una reazione da campione dopo quanto era accaduto a Shanghai (Cina), dove i crampi lo avevano costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pazzesco Jannik Sinner: chiude il 2025 primo in tutte le statistiche. Miglior servizio e risposta del circuito!