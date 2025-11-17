Pavia | Riesame ' no elementi su corruzione non esiste nessuna squadra Venditti' 2

(Adnkronos) - Per il Riesame di Brescia "non corrisponde a quanto in atti neppure che il noleggio degli apparati di intercettazione fosse oggetto di affidamento pressocché esclusivo alla Esitel srl, ammontando, piuttosto, a una quota inferiore alla metà (46%)". Quanto, poi, ai servizi di manutenzione (tagliandi e cambio gomme) forniti dall'officina della Cr Service srl "non si rinvengono in atti emergenze che ne confermino la gratuità" e, anzi, un dipendente "ha riferito, quanto a Mazza, che presume pagasse e, dall'altro, l'assenza di traccia contabile dei pagamenti ben potrebbe spiegarsi con l'esiguità degli importi.

