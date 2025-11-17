Paura per Mario Cipollini ricoverato in ospedale | l’annuncio spaventa i fan

Il mondo dello sport italiano è in apprensione per le condizioni di salute di Mario Cipollini, l’ex ciclista professionista, soprannominato “Re Leone” e considerato uno dei più grandi velocisti della storia del ciclismo. La notizia del suo ricovero in ospedale ad Ancona ha fatto rapidamente il giro dei media e dei social network, generando preoccupazione tra i suoi fan e i suoi ex colleghi. Lo stesso Cipollini, con grande trasparenza e serenità, ha scelto di condividere la situazione direttamente con il suo pubblico attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, fornendo dettagli sui suoi recenti problemi cardiaci e sulle procedure mediche a cui si sta sottoponendo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

