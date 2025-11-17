Passeggiata sociale a Remanzacco

SE IO NON VOGLIO TU NON PUOI - Passeggiata sociale con il gruppo 1000 passi in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ritrovo presso il monumento sociale "Panchina Rossa" sito nella SS54 a Remanzacco. In caso di maltempo l'evento verrà rinviato.

