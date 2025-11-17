Parioli appostamenti e minacce all’ex | bloccato durante la fuga

Roma, 17 novembre 2025 – La scorsa notte, in poche ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato tre uomini gravemente indiziati, a vario titolo, di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti di donne con le quali avevano una relazione sentimentale. Magliana. Nel particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, in tarda serata, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di una donna 30enne, presso l’abitazione in via Pitigliano dove vive con il compagno, un uomo 34enne, già noto alle forze dell’ordine. Giunti sul posto, la donna ha riferito loro di essere stata vittima, poco prima, di percosse e di un rapporto sessuale non consenziente ad opera dell’uomo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it