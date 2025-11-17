Parcheggi nei carico e scarico in Centro e nel Quartiere Adriatico Giovanni Zinni | Sono per la sosta produttiva breve

ANCONA – La sosta in centro città e nel limitrofo Quartiere Adriatico è stato uno dei temi trattati oggi, lunedì 17 novembre, in consiglio comunale. L'assessore Giovanni Zinni ha nello specifico ricordato come, la decisione di destinare, in due fasce orarie giornaliere, i posti del carico e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Parcheggi nei "carico e scarico" in Centro e nel Quartiere Adriatico, Giovanni Zinni: «Sono per la sosta produttiva breve»

Altre letture consigliate

Stadio Ferraris, ecco la proposta dei club: 26 milioni a carico del Comune e parcheggi in concessione La società Genova Stadium investirebbe "oltre 100 milioni" per il restyling, ma vuole l'impianto gratis per 50 anni (compresa Villa Piantelli). Entro due mesi le - facebook.com Vai su Facebook

Parcheggi a pagamento in centro, polemica per i parchimetri non funzionanti: «Solo le multe sono sempre puntuali» - Fioccano le segnalazioni di colonnine per il pagamento fuori uso. Riporta ilgazzettino.it

"Cantieri, parcheggi tolti e comunicazioni poco chiare: il centro città sta diventando invivibile. Regna l'improvvisazione". Ilaria Goio attacca Ianeselli e la Giunta - Lo dico con amarezza, ma anche con la consapevolezza che il problema è ormai evidente a tutti: residenti, commercianti ... Secondo ildolomiti.it

Sosta nel centro di Ancona, 130 carico e scarico aperti a tutti, gratis e per 90 minuti: l’ok della giunta - La misura, che troverà applicazione soltanto dopo che verrà modificata la segnaletica verticale a cura del Comune, sarà valida inizialmente per 130 stalli gialli dislocati tra il quartiere Adriatico e ... Riporta corriereadriatico.it