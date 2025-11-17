Parcheggi monopattini e minicar elettriche Come si muovono gli aretini in centro? Le interviste
Chi può si sposta a piedi. Arezzo è una città facile da questo punto di vista, percorribile arrivando dai vari quartieri che si trovano fuori dalle mura. Però ancora in molti hanno l'usanza e l'approccio culturale di arrivare in macchina più vicino possibile al negozio da visitare. E così scatta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Una stretta per chi lascia moto, bici e monopattini sui marciapiedi. Più multe, ma soprattutto un sistema per consentire agli operatori dello sharing di rivalersi sugli utenti che parcheggiano in sosta irregolare i mezzi. Un tema che si preannuncia molto dibattuto. - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggi, monopattini e minicar elettriche. Come si muovono gli aretini in centro? Le interviste - Residenti in difficoltà nel trovare la sosta per i residenti nella ztl, i commercianti preferiscono spostarsi in bici. Riporta arezzonotizie.it
Minicar elettriche guidabili dai 14 anni, le più popolari: dati e prezzi - Dalle dimensioni contenute, questi veicoli si adattano perfettamente ai contesti urbani. Secondo gazzetta.it
Minicar elettriche cinesi: i numeri di un successo - Il 2020 può essere a tutti gli effetti definito come l’anno della riscossa per le vetturette elettriche cinesi. Secondo gazzetta.it