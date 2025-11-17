Paragon al Parlamento europeo nasce una Commissione d'inchiesta Ue sullo spyware

Oggi al Parlamento Ue è stata annunciata la nascita di un Gruppo di interesse sullo spyware, una commissione d'inchiesta informale che si occuperà del contrasto agli spionaggi illegali come quello del caso Paragon e co-presieduta dall'eurdodeputato Pd Sandro Ruotolo, Saskia Bricmont (VerdiALE), Cifrova Ostranova (Renew) e Krzysztof Brejza (PPE).

