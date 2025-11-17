Paragon al Parlamento europeo nasce una Commissione d'inchiesta Ue sullo spyware

Oggi al Parlamento Ue è stata annunciata la nascita di un Gruppo di interesse sullo spyware, una commissione d'inchiesta informale che si occuperà del contrasto agli spionaggi illegali come quello del caso Paragon e co-presieduta dall'eurdodeputato Pd Sandro Ruotolo, Saskia Bricmont (VerdiALE), Cifrova Ostranova (Renew) e Krzysztof Brejza (PPE). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Penso che Giorgia Meloni non andrà al Quirinale per colpa di Paragon” Per l'ex premier Matteo Renzi il caso Paragon, la vicenda dello spionaggio attraverso lo spyware militare israeliano Graphite, ai danni di attivisti e giornalisti, tra cui il direttore di Fanpage. - facebook.com Vai su Facebook

C’è un nuovo nome che si aggiunge alla lista delle persone che sarebbero state spiate con il software Graphite di Paragon. È Francesco Nicodemo, ex spin doctor di Matteo Renzi ed esperto di comunicazione vicino al Partito democratico Vai su X

Paragon, al Parlamento europeo nasce una Commissione d’inchiesta Ue sullo spyware - Oggi al Parlamento Ue è stata annunciata la nascita di un Gruppo di interesse sullo spyware, una commissione d'inchiesta informale che si occuperà del ... fanpage.it scrive

Il caso Paragon all’Eurocamera: Nordio e Piantedosi saranno auditi a Bruxelles su diritti, giustizia e spyware - spia fornito al governo italiano dalla società israeliana tra i punti dell’audizione di Matteo Piantedosi e ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Paragon, Lega, Fdi e FI fanno slittare il dibattito al Parlamento europeo sullo spionaggio - Le destre a Bruxelles chiedono e ottengono il rinvio del dibattito sul caso Paragon: la richiesta è partita da Lega, FdI, e Forza Italia e dai loro gruppi di appartenenza al Parlamento Ue, Patrioti, ... Segnala fanpage.it