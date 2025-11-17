Papa Leone a tavola con gli ultimi | Serve cultura dell' attenzione
Il Giubileo dei poveri, uno dei più attesi nel calendario dei grandi eventi dell'Anno Santo, si è concluso ieri con il pranzo in Aula Paolo VI insieme a Leone XIV. Il momento clou è stata però la messa celebrata nella basilica di San Pietro. Prima di celebrarla, il Papa ha voluto fare un saluto ai fedeli presenti in piazza ricordando loro che «noi tutti vogliamo essere fra i poveri del Signore, perché la nostra vita è un dono di Dio e lo riceviamo con tanta gratitudine». Quello della povertà è un tema che sta molto a cuore al nuovo Papa al punto da dedicare ad esso la prima esortazione apostolica del suo pontificato, quella «Dilexi te» che avrebbe voluto pubblicare il suo predecessore Francesco. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Non c’è pace senza giustizia, così #PapaLeone celebrando in Vaticano la Giornata mondiale dei poveri ? di Alessandra Giannoli Vai su X
Profilo di preghiera del Papa #PreghiamoInsieme con Papa Leone XIV Per la pace in Ucraina https://clicktopray.org/pope - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa a tavola con 1.300 poveri nell’Aula Paolo VI - Leone XIV rinnova il gesto di solidarietà ai fragili con un pranzo e zaini di aiuti serviti dai volontari della Famiglia Vincenziana ... Riporta rainews.it
Leone XIV a tavola con i poveri per condividere amicizia e speranza - Il Papa in Aula Paolo VI, dopo la preghiera dell'Angelus, ha pranzato con i poveri in un clima di semplicità e leggerezza. Si legge su interris.it
Papa a tavola coi poveri, appello ai governi: "Ascoltate il loro grido" - Leone pranza con poveri e trans in Aula Paolo VI: nel menù del pranzo, al quale prendono parte 1300 senza tetto, lasagne vegetali, cotoletta con contorno di verdure e babà Papa Leone, mantenendo viva ... Come scrive msn.com