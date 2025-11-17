Pallamano Genea Lanzara | debutto vincente in serie B contro il Pontinia

Tempo di lettura: 2 minuti La Genea Lanzara inaugura il campionato interregionale di Serie B maschile con una prova solida e convincente, superando il Pontinia con il punteggio di 41-17. Un successo netto che conferma il buon lavoro svolto dal gruppo in questi mesi di preparazione e che restituisce segnali importanti in vista del prosieguo della stagione. La formazione rossoblù ha preso in mano l’andamento della gara sin dalle battute iniziali, imponendo ritmo, intensità e ordine tattico. Fin dai primi giri di lancette i ragazzi guidati da Nicolas Balogh hanno mostrato personalità, determinazione e una chiara identità di gioco, indirizzando il confronto sui binari più favorevoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

