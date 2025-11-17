Palestra Juve | un club a sorpresa prova a mettere la freccia per l’esterno! Aumenta la concorrenza ecco cosa sta succedendo
Palestra Juve: un club a sorpresa spinge per arrivare all’esterno! Aumenta la concorrenza, ecco cosa sta accadendo per il classe 2005. Un nome nuovo infiamma il mercato in vista dell’estate: Marco Palestra è finito nel mirino del Como. Secondo Marco Conterio, il club lariano, sta pianificando le mosse per la prossima stagione e ha individuato nell’esterno di proprietà dell’Atalanta un rinforzo chiave. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Palestra, esterno destro classe 2005, si sta mettendo in luce nella sua prima vera stagione tra i professionisti. Attualmente si trova in prestito al Cagliari, dove le sue prestazioni di corsa e qualità hanno inevitabilmente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve: sorpresa Pjanic, l'ex in visita alla Continassa - La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico Luciano Spalletti e alla Continassa ha ricevuto una sorpresa. Segnala msn.com
Mercato Juve: idea Palestra per la fascia destra - Viste le difficoltà nell'arrivare a Dodo che la Fiorentina valuta non meno di 25 milioni, la Vecchia Signora sta monitorando le alternative al brasiliano. Si legge su it.blastingnews.com
Mercato Juventus: pressing su Palestra, Kostic possibile contropartita - Nonostante l'arrivo di Joao Mario dal Porto, il club bianconero vuole infatti rafforzare ulteriormente la batteria di esterni a ... Segnala it.blastingnews.com