Pagelle Italia Norvegia ecco i TOP e FLOP della sfida di Qualificazioni ai Mondiali 2026
. Le valutazioni del match delle due squadre Una serata amara per la Nazionale italiana, che ha ceduto il passo a una Norvegia cinica e guidata da un implacabile Haaland. La prestazione degli Azzurri è stata altalenante, con alcuni sprazzi di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pagelle Italia-Norvegia 1-4: Pio Esposito si presenta, poi Haaland si sveglia. Crollo azzurro nella ripresa - 4 i top e flop del match: Pio Esposito si presenta ad Haaland che risponde con una doppietta dopo il pari siglato da Nusa. sport.virgilio.it scrive
PAGELLE E TABELLINO ITALIA-NORVEGIA 1-4: Gattuso crolla, Haaland fa festa - 2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (86' Buongiorno); Politano, Barella (86' Ricci), Locatelli (79' Scamacca), Frattesi (68' Cristante), Dimarco; Retegui, Esposito (79' Zaccagni). Da calciomercato.it
Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Esposito ci prova (6), Retegui silenziato (5). Frattesi? Poco concreto (5) - Sotto una pioggia battente e in un San Siro palpitante d’azzurro (69. Come scrive msn.com