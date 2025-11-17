Padre e figlio accoltellati finiscono in ospedale | indagano i carabinieri

Napolitoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di domenica i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti al parco San Sossio per due feriti. Si tratta di padre e figlio di 45 e 26 anni, colpiti da una persona non ancora identificata armata di coltello. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

padre e figlio accoltellati finiscono in ospedale indagano i carabinieri

© Napolitoday.it - Padre e figlio accoltellati finiscono in ospedale: indagano i carabinieri

Scopri altri approfondimenti

padre figlio accoltellati finisconoPadre e figlio accoltellati a Somma Vesuviana, indagano i carabinieri - Nella serata di domenica 16 novembre i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti al parco San Sossio per due feriti. Secondo rainews.it

padre figlio accoltellati finisconoPadre e figlio accoltellati finiscono in ospedale: indagano i carabinieri - Il fatto è accaduto nella tarda serata di domenica nel napoletano: si cerca di ricostruire la dinamica e la matrice ... Come scrive napolitoday.it

padre figlio accoltellati finisconoPadre e figlio pugnalati in strada, il ragazzo ricoverato al Cardarelli: accoltellatore in fuga - Padre e figlio accoltellati a Somma Vesuviana. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Padre Figlio Accoltellati Finiscono