Padova in Top10 per qualità della vita | l’analisi della classifica 2025

Padova si conferma tra le province dove si vive meglio: lo si evince dalla classifica 2025 di ItaliaOggi e Ital Communications, elaborate con l’Università La Sapienza, che colloca la città del Santo al 7° posto su 107, prima in Veneto con un punteggio complessivo di 867 davanti a Verona. Un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Padova in Top10 per qualità della vita: l’analisi della classifica 2025

