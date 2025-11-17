Otto e Mezzo fango di Andrea Scanzi | Te lo aspetti dall' opossum non da Meloni

Le diverse posizioni del governo sull'Ucraina fanno sì che Giorgia Meloni faccia ricorso alla "tanatosi". A dirlo, ospite di Otto e Mezzo su La7, è Andrea Scanzi. Ospite di Lilli Gruber nella puntata in onda lunedì 17 novembre, il giornalista spiega che il premier utilizza "una strategia di sopravvivenza in cui un animale simula la morte per sfuggire a un predatore. Te lo aspetti dall'opossum della Virginia, non da Meloni". Insomma, l'ennesimo insulto di Scanzi. D'altronde non è una novità. La firma del Fatto Quotidiano aveva già incolpato la leader di Fratelli d'Italia delle violenze in piazza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, fango di Andrea Scanzi: "Te lo aspetti dall'opossum, non da Meloni"

Altre letture consigliate

«Libertà di Stampa»: Marco Travaglio durissimo sullo stato dell’informazione e sul governo Meloni Estratto da Otto e Mezzo 13 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera alle 20:30 su La7, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. #LilliGruber vi aspetta con i suoi ospiti. Vai su X

Otto e mezzo, frizioni su Sinner tra Cazzullo e Scanzi: “Dell'Italia non gli importa nulla”, “Polemica inutile” - Si discute della mancata presenza di Jannik Sinner in Coppa Davis nel corso della puntata del 22 ottobre di Otto e mezzo, talk show pre- Da iltempo.it

Sinner, Scanzi attacca Cazzullo: "Lui e altri stanno facendo una polemica inutile e priva di senso" - Il giornalista e opinionista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, è intervenuto per difendere Jannik Sinner dalle critiche legate alla sua assenza alla Coppa Davis, accusando alcuni commentatori – ... Scrive affaritaliani.it