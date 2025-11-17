Orrore in Italia sordomuto interviene per difendere un ragazzo e viene massacrato |  atroce

Il frastuono della notte e le luci accecanti di un locale stavano per diventare lo sfondo di un gesto di eroismo e di una successiva, brutale ingiustizia. Un uomo, costretto al silenzio per la sua condizione di sordomutismo, si trovava casualmente in una zona vibrante e affollata quando i suoi occhi intercettarono una scena di violenza inaudita. Quattro figure giovani si stavano accanendo con ferocia su un loro coetaneo, in un pestaggio selvaggio. Nonostante sapesse che la sua voce non avrebbe potuto fermarli e che la sua condizione lo rendeva un facile bersaglio, l’uomo non ha esitato. Spinto da un senso di giustizia più forte della paura, si è lanciato nell’oscurità per frapporsi tra la vittima e i suoi aguzzini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

