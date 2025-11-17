Oristano muore travolta in bicicletta

10.01 Una donna di 38 anni, in bicicletta, è morta dopo essere stata investita da un'auto lungo la Statale 292 a Riola Sardo, Oristano. L'automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto aiutare la donna, morta poco dopo il loro arrivo. L'incidente su un rettilineo. Probabilmente la scarsa illuminazione ha contribuito all'incidente. Auto e bici sotto sequestro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

