AGI - «Noi crediamo che sia fondamentale costruire una comunità di soccorritori, l'unica leva che può salvare la vita delle persone ». Lo ha detto il senatore di Azione, Marco Lombardo, che ha presentato a Palazzo Madama la proposta di legge "Bove" sul primo soccorso, firmata dalle forze politiche di tutto l'arco parlamentare. Il testo prende il nome dal calciatore Edoardo Bove che nel dicembre 2024 fu colto da arresto cardiaco durante Fiorentina-Inter e fu ricoverato all'ospedale di Careggi dove gli venne stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Emozionato, l'ex giocatore della Roma è venuto in prima persona per portare la sua voce a sostegno dell'iniziativa di legge e della necessità di informare, sostenuta dai numerosi medici ed esperti presenti Edoardo Bove: testimonial e orgoglio civico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Orgoglio Bove, presentata la legge sul primo soccorso: "Ma spero di tornare a giocare"